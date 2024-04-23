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10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии

23 апреля 2024 10:53
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Трагедией закончилась репетиция авиашоу в Малайзии. Во время подготовки к празднику, посвященному юбилею королевского морского флота, в воздухе столкнулись два военных вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии-1

Все, кто был на борту, а это 10 человек, погибли. Свидетелями катастрофы стали сотни человек, наблюдавших за полетами винтокрылых машин. Одна из них упала на поле местного стадиона, вторая рухнула возле водного спортивного комплекса, который находится неподалеку. На земле жертв и разрушений нет. Министерство обороны страны пообещало провести тщательное расследование происшествия.

# Авиакатастрофа

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