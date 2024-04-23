Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше

Испанский военнослужащий погиб в ходе учений НАТО с боевой стрельбой. Маневры, в которых задействовали 1,5 тысячи солдат и более 200 единиц бронетехники, сейчас проходят на территории Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся эта армада в непосредственной близости от наших границ отрабатывает боевые действия по защите так называемого Сувалкского коридора от возможного нападения соседей. И вновь необходимость масштабных учений сопредельные государства оправдывают якобы исходящей от Беларуси и России угрозой. Только вот, заботясь о своей безопасности, союзники по НАТО напрочь забыли о безопасности своих же солдат.

Гибель испанского военного стала следствием того, что решения о проведении маневров принимают не профессионалы, а польско-литовские политики, которые преследуют лишь одну цель – провоцировать и создавать напряженность, чтобы запугивать и держать в узде собственных граждан.