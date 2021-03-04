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В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов. Власти готовят убежища для населения

04 марта 2021 12:28
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Новости Гватемалы. Проснулся один из самых активных вулканов Гватемалы – Пакая. Огромный столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов. Власти готовят убежища для населения-1

Несколько населенных пунктов засыпало пеплом. Жителей призывают не приближаться к вулкану, поскольку в ближайшие часы его активность может усилиться.

В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов. Власти готовят убежища для населения-4

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Власти подготавливают временные убежища для населения.

В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов. Власти готовят убежища для населения-7

За ситуацией пристально следят сейсмологи.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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