В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов. Власти готовят убежища для населения

Новости Гватемалы. Проснулся один из самых активных вулканов Гватемалы – Пакая. Огромный столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько населенных пунктов засыпало пеплом. Жителей призывают не приближаться к вулкану, поскольку в ближайшие часы его активность может усилиться.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Власти подготавливают временные убежища для населения.