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Число заражённых коронавирусом в мире превысило 115 миллионов

04 марта 2021 09:18
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Новости Беларуси. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 115 миллионов. Умерших почти 2 миллиона 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 115 миллионов-1

Сложная эпидобстановка сохраняется в Бразилии. За 3 марта там зафиксировали более 1 900 летальных исходов. Это самый высокий суточный показатель смертности в стране с начала пандемии.

На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости в Греции усилили ограничительные меры и продлили карантин до 16 марта.

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 115 миллионов-4

В Германии общенациональный локдаун будет действовать до 28 числа. Власти федеральных земель при этом могут самостоятельно принимать решения о каких-либо послаблениях. Уже со следующей недели в регионах, где заболеваемость за неделю ниже 50 случаев на 100 тысяч человек, откроются магазины и рынки. При еще лучших показателях возобновят работу музеи, зоопарки и ботанические сады.

# Коронавирус # Фотофакт

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