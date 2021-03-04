Число заражённых коронавирусом в мире превысило 115 миллионов

Новости Беларуси. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 115 миллионов. Умерших почти 2 миллиона 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная эпидобстановка сохраняется в Бразилии. За 3 марта там зафиксировали более 1 900 летальных исходов. Это самый высокий суточный показатель смертности в стране с начала пандемии.

На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости в Греции усилили ограничительные меры и продлили карантин до 16 марта.