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Где приземлится самолёт – неизвестно: необычный вид туризма предлагают в Австралии

04 марта 2021 09:22
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Новости Австралии. «Загадочные рейсы»: жителям Австралии предлагают полететь в однодневный тур с неизвестным пунктом назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где приземлится самолёт – неизвестно: необычный вид туризма предлагают в Австралии-1

Необычная инициатива принадлежит самой большой авиакомпании страны. Где приземлится самолет – неизвестно, пассажиры смогут отслеживать маршрут лишь на экранах, встроенных в спинки кресел. Стоимость билетов на такой рейс варьируется от 570 долларов в эконом-классе до 1 200 в бизнесе. В сумму включены также питание и экскурсионная программа на месте прилета.

Где приземлится самолёт – неизвестно: необычный вид туризма предлагают в Австралии-4

Цель задумки – простимулировать пострадавший из-за пандемии внутренний туризм.

# Туризм # Фотофакт

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