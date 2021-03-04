Где приземлится самолёт – неизвестно: необычный вид туризма предлагают в Австралии

Необычная инициатива принадлежит самой большой авиакомпании страны. Где приземлится самолет – неизвестно, пассажиры смогут отслеживать маршрут лишь на экранах, встроенных в спинки кресел. Стоимость билетов на такой рейс варьируется от 570 долларов в эконом-классе до 1 200 в бизнесе. В сумму включены также питание и экскурсионная программа на месте прилета.