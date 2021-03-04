Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице

Новости Греции. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности тысячи жителей были вынуждены провести ночь с 3 на 4 марта на улице. Природный катаклизм магнитудой 6,2 произошел недалеко от города Лариса.

После сильного толчка последовала серия афтершоков. В результате землетрясения повреждены автомобили и здания, на стенах многих строений появились трещины.