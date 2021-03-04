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Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице

04 марта 2021 09:15
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Новости Греции. В Греции устраняют последствия мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-1

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-3

В целях безопасности тысячи жителей были вынуждены провести ночь с 3 на 4 марта на улице. Природный катаклизм магнитудой 6,2 произошел недалеко от города Лариса.

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-6

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-8

После сильного толчка последовала серия афтершоков. В результате землетрясения повреждены автомобили и здания, на стенах многих строений появились трещины.

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-11

Сильное землетрясение в Греции: тысячи человек провели ночь на улице-13

Из-под завалов одного из домов извлекли пожилого мужчину. Информации о других пострадавших пока не поступало. Для жителей установили палатки и пункты выдачи еды. В регион направлена правительственная комиссия.

# Землетрясение # Фотофакт

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