«Дайте Меланье высказаться»: в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась статуя первой леди США

Новости США. Во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появился новый экспонат. Теперь рядом с восковым президентом Дональдом Трампом стоит и его жена Меланья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая леди одета в платье, которое было на ней во время республиканских дебатов в 2016 году. Над скульптурой в течение почти четырех месяцев работала команда из 20 специалистов.

Фигура супруги американского лидера – часть экспозиции под названием «Дайте Меланье высказаться».