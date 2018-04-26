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«Дайте Меланье высказаться»: в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась статуя первой леди США

26 апреля 2018 13:38
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Новости США. Во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появился новый экспонат. Теперь рядом с восковым президентом Дональдом Трампом стоит и его жена Меланья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дайте Меланье высказаться»: в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась статуя первой леди США-1

Первая леди одета в платье, которое было на ней во время республиканских дебатов в 2016 году. Над скульптурой в течение почти четырех месяцев работала команда из 20 специалистов.

«Дайте Меланье высказаться»: в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась статуя первой леди США-4

Фигура супруги американского лидера – часть экспозиции под названием «Дайте Меланье высказаться».

«Дайте Меланье высказаться»: в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась статуя первой леди США-7

Каждый посетитель может оставить сообщение от имени первой леди на странице музея в Twitter.

# Фотофакт # Скульптура

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