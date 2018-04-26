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В Перу мужчина поджег пассажирку автобуса

26 апреля 2018 13:35
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Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу: в один из рейсовых автобусов ворвался мужчина, облил пассажирку бензином и поджег ее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу мужчина поджег пассажирку автобуса-1

Огонь стал быстро распространяться. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя. Он быстро открыл двери, вывел людей и спас женщину, погасив пламя огнетушителем. Она получила ожоги более 50 % тела и была госпитализирована. В больницу попали еще 10 пассажиров, пострадавших от огня.

# Фотофакт # Нападение

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