В Перу мужчина поджег пассажирку автобуса

Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу: в один из рейсовых автобусов ворвался мужчина, облил пассажирку бензином и поджег ее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь стал быстро распространяться. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя. Он быстро открыл двери, вывел людей и спас женщину, погасив пламя огнетушителем. Она получила ожоги более 50 % тела и была госпитализирована. В больницу попали еще 10 пассажиров, пострадавших от огня.