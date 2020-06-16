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В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом

16 июня 2020 21:10
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Новости мира. В Грузии впервые за последние три с половиной месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом-1

За последние сутки число вылечившихся пациентов составило 20. С начала пандемии в стране выздоровели 724 человека. Без малого 3 000 граждан всё ещё находятся в режиме карантина, а 267 человек проходят лечение в больнице.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом-4

Тем временем многие страны возвращаются к привычной жизни. Например, в Финляндии 16 июня отменили режим чрезвычайной ситуации. Накануне страна открыла границы для поездок в Прибалтику и Северную Европу.

В Грузии впервые за 3,5 месяца нет новых случаев заражения коронавирусом-7

Новый этап снятия ограничений начался и в Москве. Возобновили работу музеи, летние веранды ресторанов и кафе, а также выставочные залы и зоопарки.

# Коронавирус # Фотофакт

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