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На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют

16 июня 2020 14:22
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Новости Бразилии. На северо-востоке Бразилии эвакуировали свыше тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют -1

Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в регионе прорвало дамбу. Потоки воды сносят всё на своём пути: затоплено несколько населённых пунктов. Серьёзный ущерб нанесён сельскохозяйственным угодьям.

На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют -4

В регион направлены спасательные бригады. Местных жителей размещают во временных центрах. Информации о пострадавших и возможных жертвах пока не поступало.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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