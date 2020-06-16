На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют

Новости Бразилии. На северо-востоке Бразилии эвакуировали свыше тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в регионе прорвало дамбу. Потоки воды сносят всё на своём пути: затоплено несколько населённых пунктов. Серьёзный ущерб нанесён сельскохозяйственным угодьям.