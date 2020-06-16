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Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона

16 июня 2020 14:03
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Новости Франции. Французский Дижон охватили массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четвертую ночь подряд в городе не прекращаются столкновения между враждующими группировками. 

Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона-1

Сотни молодых людей, вооруженные битами, арматурой и железными прутьями, устраивают на улицах погромы. Нарушители поджигают автомобили и мусорные баки, стреляют в камеры видеонаблюдения.

Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона-4

Чтобы усмирить толпу, в регион перебросили спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом. В ходе операции задержаны четыре человека. Район, где проходили столкновения, находится под постоянным наблюдением.

# Акции протеста # Фотофакт

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