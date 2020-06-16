Вооружённые арматурой и битами митингующие устраивают погромы на улицах Дижона

Новости Франции. Французский Дижон охватили массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четвертую ночь подряд в городе не прекращаются столкновения между враждующими группировками.

Сотни молодых людей, вооруженные битами, арматурой и железными прутьями, устраивают на улицах погромы. Нарушители поджигают автомобили и мусорные баки, стреляют в камеры видеонаблюдения.