В Грузии требуют извинений от Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили

Тбилиси ожидает от президентов Украины и Молдовы извинений за утверждения о пытках в адрес Михеила Саакашвили, заявил председатель грузинского парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Европейская комиссия не нашла никаких нарушений в отношении Саакашвили, а руководитель медицинского учреждения сообщил о его стабильном состоянии.

В Грузии Саакашвили был задержан и осужден за убийство банкира и избиение депутата парламента. В настоящее время он находится в клинике, а министр юстиции заявил, что Саакашвили вернется в тюрьму как только врачи сочтут это возможным.