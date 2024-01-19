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В Грузии требуют извинений от Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили

19 января 2024 13:16
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Тбилиси ожидает от президентов Украины и Молдовы извинений за утверждения о пытках в адрес Михеила Саакашвили, заявил председатель грузинского парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Европейская комиссия не нашла никаких нарушений в отношении Саакашвили, а руководитель медицинского учреждения сообщил о его стабильном состоянии.

В Грузии Саакашвили был задержан и осужден за убийство банкира и избиение депутата парламента. В настоящее время он находится в клинике, а министр юстиции заявил, что Саакашвили вернется в тюрьму как только врачи сочтут это возможным.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Михаил Саакашвили # Майя Санду

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