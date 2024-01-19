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ФСБ РФ задержала жителя Хабаровска за шпионаж в пользу Украины

19 января 2024 12:21
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В Хабаровске арестован агент украинской разведки, который намеревался убить российских военнослужащих, сообщает ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанный по указанию службы внешней разведки собирался уничтожить военных, дислоцированных в Хабаровском крае. Кроме того, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины он осуществлял сбор и передачу данных о используемых российским оборонным ведомством и военнослужащими, участвующими в СВО, радиочастотах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», что может повлечь за собой пожизненное лишение свободы.

# Международная политика

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