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В Брянской области вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

19 января 2024 12:31
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Украинский беспилотник, который был подавлен российской системой ПВО, скинул снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз, об этом пишет РИА Новости.

В итоге произошел пожар, но, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают пожарные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.

Ранее Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения украинского беспилотника. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы приграничных российских территорий. В области установлен желтый уровень террористической угрозы.

# Международная политика

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