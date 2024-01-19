В Брянской области вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник, который был подавлен российской системой ПВО, скинул снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз, об этом пишет РИА Новости.

В итоге произошел пожар, но, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают пожарные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.

Ранее Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения украинского беспилотника. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы приграничных российских территорий. В области установлен желтый уровень террористической угрозы.