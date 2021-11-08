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В Румынии решили не продлевать каникулы из-за коронавируса, дети вернутся в школы

08 ноября 2021 08:25
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Новости Румынии. В Румынии возвращают школьников за парты. Правительство решило не продлевать школьные каникулы из-за ковида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Румынии решили не продлевать каникулы из-за коронавируса, дети вернутся в школы-1

Однако на очный режим работы переводят лишь те учебные заведения, где вакцинированы не менее 60 % сотрудников. Если привитых меньше, учителям и школьникам придется работать в онлайн-формате.  

В Румынии решили не продлевать каникулы из-за коронавируса, дети вернутся в школы-4

Румыния переживает всплеск эпидемии COVID-19. В стране не хватает коек в больницах. Людям приходится буквально проводить дни и ночи в автомобилях в ожидании приема в отделении интенсивной терапии. А кислородные баллоны им выносят прямо на парковку.  

# Коронавирус # Фотофакт

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