В Мичигане машина протаранила лодочный клуб. Погибли дети

В американском штате Мичиган два ребенка погибли и еще не менее 15 человек пострадали, когда машина протаранила лодочный клуб, в котором проходила вечеринка. Правоохранители взяли под стражу водителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти подозревают нарушителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Пока личность преступника не разглашается, но известно, что за рулем машины находилась 66-летняя женщина. Она протаранила стену здания и проехала внутрь более чем на 7 метров. Трое детей и шестеро взрослых доставлены в больницу с серьезными или угрожающими жизни ранениями, еще несколько пострадавших отправлены в медучреждения на частном транспорте.