В Литве планируют отменить пособия специалистам из Беларуси и России

В Литве планируют отменить пособия для специалистов, приезжающих из Беларуси и России. Соответствующее предложение ряд депутатов вынес на рассмотрение Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее это положение включили в закон Службы занятости – его цель состояла в привлечении высококвалифицированных специалистов, которых не хватает в стране. Для этого предусматривались выплаты в размере около четырех тысяч евро. Однако теперь депутаты считают, что участие граждан Беларуси и России в экономике страны не отвечает интересам безопасности.