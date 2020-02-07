В Греции сезонный грипп унес жизни 40 человек

Новости Греции. Сезонный грипп в Греции унес без малого 40 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последнюю неделю зафиксировано 17 летальных исходов. С начала октября по нынешний день в больницы с этим диагнозом попали более 150 человек.