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В Греции сезонный грипп унес жизни 40 человек

07 февраля 2020 11:41
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Новости Греции. Сезонный грипп в Греции унес без малого 40 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции сезонный грипп унес жизни 40 человек -1

Только за последнюю неделю зафиксировано 17 летальных исходов. С начала октября по нынешний день в больницы с этим диагнозом попали более 150 человек.

В Греции сезонный грипп унес жизни 40 человек -4

По мнению национальной организации здравоохранения, причина такого большого числа смертей – отсутствие у людей прививок. Из всех заболевших вакцинированы от гриппа были лишь 36 %.

В Греции сезонный грипп унес жизни 40 человек -7

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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