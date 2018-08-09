Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Новости Аргентины. «Нет» легализации абортов: сенат Аргентины отверг законопроект, который предусматривал разрешение на прерывание беременности при сроке до 14 недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты длились 15 часов. В итоге против документа проголосовали 38 политиков, «за» – 31. Повторное рассмотрение законопроекта будет возможно только в 2019 году. Сейчас в стране делать аборт разрешено только жертвам изнасилования или женщинам, которым нельзя рожать из-за угрозы здоровью.