На 75 году жизни скончалась актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева

Новости России. Умерла актриса из телесериала «Вечный зов» Тамара Дегтярева.

Как сообщает Московский театр «Современник», артистки не стало в возрасте 74 лет.

«Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили».

В театре отметили, что Тамара Дегтярева была невероятно талантливым, мудрым и остроумным человеком – частью общей души под названием «Современник». Актриса продолжала играть на сцене родного театра даже прикованной к инвалидному креслу.

Тамара Дегтярева – народная артистка России.

Дата и время прощания с актрисой будет известна позже.