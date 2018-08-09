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На 75 году жизни скончалась актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева

09 августа 2018 14:12
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Новости России. Умерла актриса из телесериала «Вечный зов» Тамара Дегтярева.

Как сообщает Московский театр «Современник», артистки не стало в возрасте 74 лет.

«Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили».

В театре отметили, что Тамара Дегтярева была невероятно талантливым, мудрым и остроумным человеком – частью общей души под названием «Современник». Актриса продолжала играть на сцене родного театра даже прикованной к инвалидному креслу.

Тамара Дегтярева – народная артистка России. 

Дата и время прощания с актрисой будет известна позже.  

# Некролог # Тамара Дегтярева

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