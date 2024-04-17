В Греции проходит общенациональная забастовка транспортников

Движение в Греции парализовано из-за начавшейся там суточной забастовки транспортников. По всей стране не вышли на работу сотни тысяч человек, которые требуют повышения заработной платы из-за роста стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прекращено паромное сообщение, не ходит наземный общественный транспорт, в Афинах закрыто метро. В рейсы не вышли пассажирские поезда и пригородные электрички. И без того тяжелую ситуацию осложняет то, что к стачке присоединились и таксисты. Забастовка отразилась на жизни миллионов человек, которые сегодня не смогли добраться до работы или учебы. Из-за того что люди были вынуждены пересесть на личные авто, в городах возникли многокилометровые пробки. Профсоюзы – организаторы стачки намерены провести несколько десятков митингов и пикетов по всей стране. Самая массовая акция пройдет в Афинах.