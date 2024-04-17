Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ под Артёмовском

Группа Уссурийских десантников ликвидировала снайперов ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве информировали, что поступила информация о действии снайпера ВСУ на Артемовском участке. Спустя несколько суток десантниками Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады были замечены и уничтожены снайперская пара и их группа прикрытия. Также позже был осуществлен захват в плен группы военных ВСУ, которые были направлены с целью эвакуации украинских бойцов.