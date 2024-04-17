Франция отзывает посла из Азербайджана для консультации

Посол Франции в Азербайджане отозван, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Agence France-Presse.

В материале со ссылкой на МИД Французской Республики сказано, что причина принятия данного решения действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном – «продолжающиеся в последние месяцы действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что обеспокоены ситуацией со свободой слова в Азербайджане. Власти Парижа выступили с призывом к Баку проявлять уважение к свободе печати и самовыражениюв стране. Власти Азербайджанской Республики расценили данные заявления со стороны французской стороны как вмешательство во внутренние дела государства.

В Париже заявили, что рассчитывают получить от Баку объяснения касательно позиции Баку.