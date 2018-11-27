В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей

Новости Греции. В стране не выходят выпуски новостей, а газетные киоски без свежей прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В стране не выходят выпуски новостей, а газетные киоски без свежей прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники всех СМИ страны, общественного телевидения, генерального секретариата по делам информации и пресс-служб ведомств объявили суточную забастовку. Журналисты требуют восстановления всех нарушенных профессиональных, пенсионных и профсоюзных прав.