Прямой эфир

В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей

27 ноября 2018 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. В стране не выходят выпуски новостей, а газетные киоски без свежей прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Греции из-за забастовки журналистов не выходят выпуски новостей-1

Сотрудники всех СМИ страны, общественного телевидения, генерального секретариата по делам информации и пресс-служб ведомств объявили суточную забастовку. Журналисты требуют восстановления всех нарушенных профессиональных, пенсионных и профсоюзных прав.

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аппарат NASA получил первый снимок с Марса
27 ноября 2018 08:54

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт
27 ноября 2018 08:50

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек
27 ноября 2018 08:47

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек