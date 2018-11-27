Аппарат NASA получил первый снимок с Марса

Новости мира. Первый снимок с Марса прислал на Землю аппарат NASA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем виден горизонт «красной планеты» и частицы пыли.

Зонд, предназначенный для изучения геологического строения Марса, был запущен в мае. Посадочный модуль станции успешно приземлился в районе нагорья Элизий в понедельник в 22.54.