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Аппарат NASA получил первый снимок с Марса

27 ноября 2018 08:54
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Новости мира. Первый снимок с Марса прислал на Землю аппарат NASA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем виден горизонт «красной планеты» и частицы пыли.

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса-1

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса-3

Зонд, предназначенный для изучения геологического строения Марса, был запущен в мае. Посадочный модуль станции успешно приземлился в районе нагорья Элизий в понедельник в 22.54.

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса-6

Аппарат оснащен сейсмографом, а также геофизическим термометром, который будет измерять температуру недр планеты. Подобные исследования проводятся впервые в истории.

# Космос # Фотофакт

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