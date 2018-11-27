Прямой эфир

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт

27 ноября 2018 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. На территории всей Аргентины 27 ноября на три часа остановится общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт-1

Таким образом, организаторы акции в лице Конфедерации работников транспортной отрасли намерены обратить внимание на негативные последствия развития цифровой экономики. Через три дня лидеры G20 соберутся на саммит в Аргентине, и тема цифровой платформы в транспортных услугах станет одним из ключевых вопросов для обсуждения.

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт-4

Накануне забастовку устроили авиакомпании страны. В результате были отменены 400 авиарейсов, что затронуло около 40 тысяч пассажиров.

# Общественный транспорт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек
27 ноября 2018 08:47

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане
27 ноября 2018 08:32

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов
27 ноября 2018 08:27

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов