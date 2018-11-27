В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт

Новости Аргентины. На территории всей Аргентины 27 ноября на три часа остановится общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, организаторы акции в лице Конфедерации работников транспортной отрасли намерены обратить внимание на негативные последствия развития цифровой экономики. Через три дня лидеры G20 соберутся на саммит в Аргентине, и тема цифровой платформы в транспортных услугах станет одним из ключевых вопросов для обсуждения.