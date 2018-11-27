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При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек

27 ноября 2018 08:47
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Новости мира. Пропавший несколько дней назад в Доминикане вертолёт с туристами потерпел крушение. Жертвами стали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек-1

Среди них оказались граждане Франции и Швейцарии. Тела погибших доставлены в Санто-Доминго для проведения вскрытия. Причины катастрофы пока не установлены.

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек-4

По факту ЧП ведётся расследование. Напомним, воздушное судно вылетело из города Рио-Сан-Хуан. Вскоре с бортом была утеряна связь. По маршруту следования вертолёта были направлены поисково-спасательные отряды.

# Крушение # Фотофакт

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