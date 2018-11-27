При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек

Новости мира. Пропавший несколько дней назад в Доминикане вертолёт с туристами потерпел крушение. Жертвами стали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них оказались граждане Франции и Швейцарии. Тела погибших доставлены в Санто-Доминго для проведения вскрытия. Причины катастрофы пока не установлены.