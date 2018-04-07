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В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники

07 апреля 2018 12:46
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Новости Греции. В Греции закрыты все музеи и археологические памятники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -1

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -3

О масштабной забастовке заявили хранители древностей. Они требуют решения ряда наболевших вопросов. Среди которых, в частности, оплата труда и приема на работу. Между тем, отметить Пасху в Грецию прибыли десятки тысяч туристов со всего мира.

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -5

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -7

Однако посетить главные достопримечательности сегодня им не удастся. Правда, в Министерстве культуры уверяют, что в пасхальный понедельник все археологические объекты и музеи вернутся к обычному режиму, включая расширенные летние часы работы для отдельных объектов.

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -9

В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники -11

# Забастовка # Фотофакт

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