В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники

Новости Греции. В Греции закрыты все музеи и археологические памятники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В Греции закрыты все музеи и археологические памятники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О масштабной забастовке заявили хранители древностей. Они требуют решения ряда наболевших вопросов. Среди которых, в частности, оплата труда и приема на работу. Между тем, отметить Пасху в Грецию прибыли десятки тысяч туристов со всего мира.
Однако посетить главные достопримечательности сегодня им не удастся. Правда, в Министерстве культуры уверяют, что в пасхальный понедельник все археологические объекты и музеи вернутся к обычному режиму, включая расширенные летние часы работы для отдельных объектов.