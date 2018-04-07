В Греции из-за забастовки сотрудников закрыты все музеи и археологические памятники

Новости Греции. В Греции закрыты все музеи и археологические памятники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О масштабной забастовке заявили хранители древностей. Они требуют решения ряда наболевших вопросов. Среди которых, в частности, оплата труда и приема на работу. Между тем, отметить Пасху в Грецию прибыли десятки тысяч туристов со всего мира.