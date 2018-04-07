Круизный лайнер «Симфония морей» длиной более 360-ти метров отправился в свое первое путешествие по Средиземному морю

В свое первое путешествие по Средиземному морю отправился крупнейший в мире круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длина судна составляет чуть более 360 метров. Таким образом, если «Симфонию морей», а именно так назвали лайнер, поставить вертикально, оно будет выше, чем Эйфелева башня в Париже.

Разместиться на нем может около семи тысяч пассажиров. В распоряжении путешественников не только огромный танцпол, но даже мини-поле для гольфа и ледовый каток. На строительство гиганта ушло три года и обошлось в миллиард 300 миллионов долларов.