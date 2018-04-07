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Круизный лайнер «Симфония морей» длиной более 360-ти метров отправился в свое первое путешествие по Средиземному морю

07 апреля 2018 12:37
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В свое первое путешествие по Средиземному морю отправился крупнейший в мире круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круизный лайнер «Симфония морей» длиной более 360-ти метров отправился в свое первое путешествие по Средиземному морю -1

Длина судна составляет чуть более 360 метров. Таким образом, если «Симфонию морей», а именно так назвали лайнер, поставить вертикально, оно будет выше, чем Эйфелева башня в Париже.

Круизный лайнер «Симфония морей» длиной более 360-ти метров отправился в свое первое путешествие по Средиземному морю -3

Разместиться на нем может около семи тысяч пассажиров. В распоряжении путешественников не только огромный танцпол, но даже мини-поле для гольфа и ледовый каток. На строительство гиганта ушло три года и обошлось в миллиард 300 миллионов долларов.

# Путешествия # Фотофакт

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