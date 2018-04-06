Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Грузии и семьям погибших на шахте «Миндели»

Новости Грузии. В Грузии 6 апреля объявлен траур. Накануне при обрушении в шахте погибли шесть человек, трое травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия случилась в городе Ткибули. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Грузии Гиорги Маргвелашвили и семьям людей, трагически погибших в результате обрушения свода на шахте «Миндели».