Новости России. В России Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке популярного мессенджера Тelegram, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – отказ администрации сервиса предоставить спецслужбам коды доступа к переписке пользователей. В ФСБ утверждают, что сообщения в Тelegram и других приложениях нельзя считать тайной и спецслужба должна иметь возможность получать к ним доступ без судебного разрешения.