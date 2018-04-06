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Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке популярного мессенджера Тelegram

06 апреля 2018 19:09
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Новости России. В России Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке популярного мессенджера Тelegram, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке популярного мессенджера Тelegram-1

Причина – отказ администрации сервиса предоставить спецслужбам коды доступа к переписке пользователей. В ФСБ утверждают, что сообщения в Тelegram и других приложениях нельзя считать тайной и спецслужба должна иметь возможность получать к ним доступ без судебного разрешения.

# Международная политика

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