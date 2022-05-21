В США цена бензина в среднем достигла 4,5 доллара за 4 литра

Новости США. Цена бензина в США достигла рекордно высокого уровня. Теперь в среднем галлон, что примерно 3,8 литра, стоит более 4,5 доллара, а в Калифорнии и Неваде – больше пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.