В США цена бензина в среднем достигла 4,5 доллара за 4 литра

Новости США. Цена бензина в США достигла рекордно высокого уровня. Теперь в среднем галлон, что примерно 3,8 литра, стоит более 4,5 доллара, а в Калифорнии и Неваде – больше пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Цена бензина в США достигла рекордно высокого уровня. Теперь в среднем галлон, что примерно 3,8 литра, стоит более 4,5 доллара, а в Калифорнии и Неваде – больше пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост цен на нефть заставил беспокоиться местных жителей. Эксперты называют нынешнюю ситуацию в США худшим за последние полвека энергетическим кризисом. В том числе из-за резкого скачка цен на продукты и коммунальные услуги.