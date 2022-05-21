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В США цена бензина в среднем достигла 4,5 доллара за 4 литра

21 мая 2022 09:24
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Новости США. Цена бензина в США достигла рекордно высокого уровня. Теперь в среднем галлон, что примерно 3,8 литра, стоит более 4,5 доллара, а в Калифорнии и Неваде – больше пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США цена бензина в среднем достигла 4,5 доллара за 4 литра-1

Рост цен на нефть заставил беспокоиться местных жителей. Эксперты называют нынешнюю ситуацию в США худшим за последние полвека энергетическим кризисом. В том числе из-за резкого скачка цен на продукты и коммунальные услуги.  

# Цены на бензин # Фотофакт

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