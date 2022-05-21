В Швейцарии появился «майский снег». Взгляните на эту красоту

Новости Швейцарии. И перенесемся в предгорья Альп. Такую картину можно наблюдать около швейцарского города Монтре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – ковер из нарциссов. Местные жители называют это «майским снегом», согласитесь, похоже: издалека цветы создают видимость выпавшего снега. Еще в XIX веке здесь в эту пору устраивались цветочные парады с музыкой и танцами. Со временем такие цветущие поля встречаются все реже, но по-прежнему влекут любителей наслаждения весенним благоуханием.