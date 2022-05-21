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В Швейцарии появился «майский снег». Взгляните на эту красоту

21 мая 2022 08:42
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Новости Швейцарии. И перенесемся в предгорья Альп. Такую картину можно наблюдать около швейцарского города Монтре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии появился «майский снег». Взгляните на эту красоту-1

Все это – ковер из нарциссов. Местные жители называют это «майским снегом», согласитесь, похоже: издалека цветы создают видимость выпавшего снега. Еще в XIX веке здесь в эту пору устраивались цветочные парады с музыкой и танцами. Со временем такие цветущие поля встречаются все реже, но по-прежнему влекут любителей наслаждения весенним благоуханием.  

# Растения и цветы # Фотофакт

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