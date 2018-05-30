В Греции десятки авиарейсов перенесли и 6 самолётов сняли с маршрута из-за всеобщей забастовки

Новости Греции. Из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции крупным авиаперевозчикам пришлось изменить время отправления десятков авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, шесть самолетов были сняты с маршрутов.

Изменения затронули несколько тысяч пассажиров. Бастуют в Греции 30 мая не только сотрудники аэропортов. На работу отказались выходить служащие как государственных, так и частных предприятий. Прервано теле- и радиовещание. Весь транспорт – наземный и водный, а также составы метро – останется в депо и портах.

Таким образом люди протестуют против постоянного падения уровня жизни и политики жесткой экономии, которая проводится в стране.