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В Греции десятки авиарейсов перенесли и 6 самолётов сняли с маршрута из-за всеобщей забастовки

30 мая 2018 12:08
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Новости Греции. Из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции крупным авиаперевозчикам пришлось изменить время отправления десятков авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, шесть самолетов были сняты с маршрутов.

В Греции десятки авиарейсов перенесли и 6 самолётов сняли с маршрута из-за всеобщей забастовки-1

Изменения затронули несколько тысяч пассажиров. Бастуют в Греции 30 мая не только сотрудники аэропортов. На работу отказались выходить служащие как государственных, так и частных предприятий. Прервано теле- и радиовещание. Весь транспорт – наземный и водный, а также составы метро – останется в депо и портах.

Таким образом люди протестуют против постоянного падения уровня жизни и политики жесткой экономии, которая проводится в стране.

В Греции десятки авиарейсов перенесли и 6 самолётов сняли с маршрута из-за всеобщей забастовки-4

В Греции общенациональная забастовка: прервано теле- и радиовещание, не работает метро

# Забастовка # Фотофакт

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