ВСУ копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Беларусью

О военно-политической обстановке у границ Беларуси. В Латвию прибыли датские военнослужащие для участия в учениях, в Литве наращивают боеспособность, Польша открывает курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается самого проблемного на данный момент направления – южного, то в Ровенской области продолжают заниматься укреплением украинско-белорусской границы: возводятся новые фортификационные и инженерные сооружения, копается вторая линия противотанковых рвов. Используются специальные бетонные конструкции – тетраэдры.