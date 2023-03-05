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ВСУ копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Беларусью

05 марта 2023 07:34
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О военно-политической обстановке у границ Беларуси. В Латвию прибыли датские военнослужащие для участия в учениях, в Литве наращивают боеспособность, Польша открывает курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается самого проблемного на данный момент направления – южного, то в Ровенской области продолжают заниматься укреплением украинско-белорусской границы:  возводятся новые фортификационные и инженерные сооружения, копается вторая линия противотанковых рвов. Используются специальные бетонные конструкции – тетраэдры.

ВСУ копают вторую линию противотанковых рвов у границы с Беларусью-1

Вблизи от границы сосредоточена значительная группировка ВСУ. Согласно решению Рады, которое было принято в конце февраля, пограничная полоса по контуру Беларуси и России должна будет увеличиться до 2 километров.

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# Граница # Фотофакт

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