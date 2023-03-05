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Трамп заявил, что может прекратить украинский конфликт за сутки

05 марта 2023 08:32
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Экс-президент Соединенных Штатов Трамп снова заявил, что способен прекратить украинский конфликт в течение двадцати четырех часов, если вновь займет пост главы Белого дома, цитирует его РИА Новости.

О конкретных действиях, которые будет предпринимать для урегулирования ситуации в случае своей победы на выборах, Трамп не сообщает. Он прокомментировал, что обнародование такой информации может нарушить его план. Необходимо быть президентом и иметь полномочия, тогда войну можно прекратить за сутки, сказал Трамп. Бывший глава Белого дома также отметил, что если бы он не лишился президентского поста, украинского конфликта бы не было. Ранее Трамп уже неоднократно делал подобные заявления.

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# Международная политика

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