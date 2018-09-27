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В Госдуме утвердили закон о повышении пенсионного возраста

27 сентября 2018 13:47
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Новости России. Госдума 27 сентября приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госдуме утвердили закон о повышении пенсионного возраста-1

Документ предусматривает увеличение пенсионного возраста на пять лет – до 65 для мужчин, и до 60 для женщин. Многодетным матерям России предоставляется право досрочно выходить на пенсию.

# Пенсионеры # Фотофакт

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