Прямой эфир

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за погоды

06 февраля 2024 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проливные дожди и ураганный ветер обрушились на Западное побережье Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за погоды-1

Непогода вызвала перебои с подачей электричества. Около 900 тысяч человек остались без света в домах. Синоптики прогнозируют высокий риск наводнений в регионе. Это второй такой случай за неделю. Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в восьми округах штата с общим населением в 20 миллионов человек.

# Природные катаклизмы # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
7 детей скончались от пневмонии за сутки в одной из провинций Пакистана
06 февраля 2024 06:29

7 детей скончались от пневмонии за сутки в одной из провинций Пакистана

Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега
06 февраля 2024 06:20

Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега

Более 80% европейцев из-за инфляции перешли на продукты со скидкой – соцопрос
05 февраля 2024 20:02

Более 80% европейцев из-за инфляции перешли на продукты со скидкой – соцопрос