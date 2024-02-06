В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за погоды

Непогода вызвала перебои с подачей электричества. Около 900 тысяч человек остались без света в домах. Синоптики прогнозируют высокий риск наводнений в регионе. Это второй такой случай за неделю. Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в восьми округах штата с общим населением в 20 миллионов человек.