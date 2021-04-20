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Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха

20 апреля 2021 19:50
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Новости Ливана. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб заявил, что страна находится на грани краха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха-1

Он обратился за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива. По его словам, Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода.

Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха-4

Причиной экономического коллапса Хасан Диаб назвал коррупцию в высших эшелонах власти и ошибочную политику заимствования. Обесценивание национальной валюты более чем вдвое за последние пару лет привело к безудержному росту цен.

Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха-7

За чертой бедности сейчас проживают 60 % граждан, а безработица, усилившаяся в период пандемии, достигла 40 %.

# Безработица # Хасан Диаб # Фотофакт

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