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Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Политик провела там меньше суток

03 августа 2022 12:41
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Спикер Палаты представителей США покинула Тайвань. Нэнси Пелоси пробыла там меньше суток. Однако этого хватило, чтобы ухудшить отношения Штатов и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время своего визита политик встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии. В ответ на это вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами. Кроме того, Пекин приостановил некоторые совместные проекты со Штатами и ввел санкции против Тайбэя. Стоит отметить, что сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона разделяет и Беларусь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

# Международная политика # Нэнси Пелоси # Фотофакт

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