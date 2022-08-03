Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Политик провела там меньше суток

Спикер Палаты представителей США покинула Тайвань. Нэнси Пелоси пробыла там меньше суток. Однако этого хватило, чтобы ухудшить отношения Штатов и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время своего визита политик встретилась с главой тайваньской администрации и с представителями правящей Демократической прогрессивной партии. В ответ на это вооруженные силы КНР начали массовые военные учения с боевыми стрельбами. Кроме того, Пекин приостановил некоторые совместные проекты со Штатами и ввел санкции против Тайбэя. Стоит отметить, что сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона разделяет и Беларусь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.