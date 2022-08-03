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В Индии и Перу выявили первые случаи смерти от оспы обезьян

03 августа 2022 11:29
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В Перу и Индии выявлены первые случаи смерти от оспы обезьян. В Перу умер 45-летний мужчина, который лечился от СПИДа. Пациент находился в тяжелом состоянии. А в Индии скончался 22-летний парень. Он прилетел в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии и Перу выявили первые случаи смерти от оспы обезьян-1

Ранее случаи смерти от вируса зафиксировали в Испании и Бразилии. ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии. Решение связано с резким ростом числа заражений. В общей сложности выявлено более 20 тысяч случаев в 47 странах.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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