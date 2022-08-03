В Индии и Перу выявили первые случаи смерти от оспы обезьян

В Перу и Индии выявлены первые случаи смерти от оспы обезьян. В Перу умер 45-летний мужчина, который лечился от СПИДа. Пациент находился в тяжелом состоянии. А в Индии скончался 22-летний парень. Он прилетел в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.