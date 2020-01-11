В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

Новости Италии. Уникальность фестиваля в том, что все артисты играют на флейтах, скрипках, гитарах, пианино и других музыкальных инструментах, сделанных изо льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенность еще и в том, что он проходит в специальном театре-иглу, построенном на высоте более 2,5 километров над уровнем моря. Добраться туда можно только по канатной дороге.