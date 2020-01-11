В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

Новости Италии. Уникальность фестиваля в том, что все артисты играют на флейтах, скрипках, гитарах, пианино и других музыкальных инструментах, сделанных изо льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Уникальность фестиваля в том, что все артисты играют на флейтах, скрипках, гитарах, пианино и других музыкальных инструментах, сделанных изо льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенность еще и в том, что он проходит в специальном театре-иглу, построенном на высоте более 2,5 километров над уровнем моря. Добраться туда можно только по канатной дороге.
Выступления будут проводиться вплоть до конца марта. Календарь событий включает более 50 концертов джазовой, рок, поп и классической музыки – два по четвергам и два по субботам.