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4-летний футболист войдёт в состав лондонского «Арсенала». Его уже прозвали «маленьким Месси»

22 октября 2021 20:50
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Новости Великобритании. Знаменитый лондонский «Арсенал» пополнится новым игроком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ему только четыре года, но руководство клуба это нисколько не смущает. Они ухватились за него рукам и ногами.  

4-летний футболист войдёт в состав лондонского «Арсенала». Его уже прозвали «маленьким Месси»-1

Тренеров восхищает в малыше все – его стиль игры, как он бьет по мячу. Маленький Месси, как уже прозвали талантливого футболиста, делает то, что в его годы невозможно. Правда, на большое поле вместе со взрослыми его пока выпустить никак нельзя. Поэтому «дозревать» юный гений будет в Академии футбола.  

# Футбол # Фотофакт

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