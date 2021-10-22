4-летний футболист войдёт в состав лондонского «Арсенала». Его уже прозвали «маленьким Месси»

Новости Великобритании. Знаменитый лондонский «Арсенал» пополнится новым игроком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ему только четыре года, но руководство клуба это нисколько не смущает. Они ухватились за него рукам и ногами.

Тренеров восхищает в малыше все – его стиль игры, как он бьет по мячу. Маленький Месси, как уже прозвали талантливого футболиста, делает то, что в его годы невозможно. Правда, на большое поле вместе со взрослыми его пока выпустить никак нельзя. Поэтому «дозревать» юный гений будет в Академии футбола.