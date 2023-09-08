В Гонконге из-за наводнений эвакуируют десятки тысяч человек

Новости Китая. Рекордные осадки обрушились на Китай. Таких дождей не было последние 140 лет, подытожили метеорологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за час выпало 150 миллиметров воды. Затоплены улицы, магазины, станции метро. Власти закрыли школы и другие учреждения. Проводится эвакуация жителей. Свои дома при помощи спасателей уже покинули десятки тысяч человек. Информации о пострадавших пока нет. Дождями охвачено сразу несколько провинций. Так с Китаем прощается тайфун, который обрушился на страну в начале недели.