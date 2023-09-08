Моравецкий заявил, что оборонные расходы Польши выросли в 4 раза

Новости Польши. Оборонные расходы Польши выросли в четыре раза. Об этом рассказал премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2015 году на сферу обороны было выделено 37 миллиардов злотых.

А в 2024-м потратить планируется более 150 миллиардов. Как отметил Матеуш Моравецкий, увеличивать расходы на армию позволяет совершенствование системы финансов. Отметим, в последнее время поляки активно закупают большое количество военной техники и вооружения. Чаще всего выбор падает на американских и южнокорейских производителей.