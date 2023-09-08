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Моравецкий заявил, что оборонные расходы Польши выросли в 4 раза

08 сентября 2023 08:33
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Новости Польши. Оборонные расходы Польши выросли в четыре раза. Об этом рассказал премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2015 году на сферу обороны было выделено 37 миллиардов злотых.

Моравецкий заявил, что оборонные расходы Польши выросли в 4 раза-1

А в 2024-м потратить планируется более 150 миллиардов. Как отметил Матеуш Моравецкий, увеличивать расходы на армию позволяет совершенствование системы финансов. Отметим, в последнее время поляки активно закупают большое количество военной техники и вооружения. Чаще всего выбор падает на американских и южнокорейских производителей.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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