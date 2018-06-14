В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка

Новости Великобритании. В Лондоне, в годовщину трагедии в Grenfell Tower, вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне, в годовщину трагедии в Grenfell Tower, вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание произошло в высотке спального района Луишем. По данным специалистов, очаг находится на 13 этаже. Из здания проведена экстренная эвакуация жильцов, около 150 человек.
На месте работают десятки пожарных. Пламя удалось взять под контроль. Что стало причиной ЧП – неизвестно. О погибших или пострадавших сообщений нет.