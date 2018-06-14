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В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка

14 июня 2018 11:26
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Новости Великобритании. В Лондоне, в годовщину трагедии в Grenfell Tower, вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка-1

Возгорание произошло в высотке спального района Луишем. По данным специалистов, очаг находится на 13 этаже. Из здания проведена экстренная эвакуация жильцов, около 150 человек.

В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка-4

На месте работают десятки пожарных. Пламя удалось взять под контроль. Что стало причиной ЧП – неизвестно. О погибших или пострадавших сообщений нет.

В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка-7

# Пожар в доме # Фотофакт

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