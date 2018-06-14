В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка

Новости Великобритании. В Лондоне, в годовщину трагедии в Grenfell Tower, вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в высотке спального района Луишем. По данным специалистов, очаг находится на 13 этаже. Из здания проведена экстренная эвакуация жильцов, около 150 человек.