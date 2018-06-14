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Суд признал эксклюзивное право Кристиана Лабутена на производство женских туфель с красной подошвой

14 июня 2018 08:14
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Новости мира. Европейский суд признал эксклюзивное право Кристиана Лабутена на женские туфли с красным цветом подошвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд признал эксклюзивное право Кристиана Лабутена на производство женских туфель с красной подошвой-1

Поскольку это фирменный товарный знак, другие дизайнеры теперь не смогут делать обувь с красной подошвой. Судебные разбирательства длились шесть лет.

Суд признал эксклюзивное право Кристиана Лабутена на производство женских туфель с красной подошвой-4

Они начались с того, что французский дизайнер обвинил голландскую компанию Van Haren в плагиате. Несмотря на то, что модный дом настаивал: на цвет авторские права не распространяются, суд всё же стал на сторону Лабутена.

Суд признал эксклюзивное право Кристиана Лабутена на производство женских туфель с красной подошвой-7

# Мода # Фотофакт

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