Президент и жители Македонии не согласились с новым названием страны

Новости Македонии. Плакаты и протестные лозунги: тысячи жителей Скопья собрались у здания правительства, чтобы выразить недовольство новым названием республики. Активисты требовали отставки премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне стало известно, что Афины и Скопье наконец пришли к соглашению по переименованию Македонии. Новое название должно было звучать, как «Республика Северная Македония».

Однако, не только местные жители не согласились с таким вариантом. Президент Георге Иванов отказался ставить свою подпись под соглашением, назвав его противоречащим Конституции страны.