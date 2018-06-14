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Президент и жители Македонии не согласились с новым названием страны

14 июня 2018 08:10
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Новости Македонии. Плакаты и протестные лозунги: тысячи жителей Скопья собрались у здания правительства, чтобы выразить недовольство новым названием республики. Активисты требовали отставки премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент и жители Македонии не согласились с новым названием страны-1

Напомним, накануне стало известно, что Афины и Скопье наконец пришли к соглашению по переименованию Македонии. Новое название должно было звучать, как «Республика Северная Македония».

Однако, не только местные жители не согласились с таким вариантом. Президент Георге Иванов отказался ставить свою подпись под соглашением, назвав его противоречащим Конституции страны.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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