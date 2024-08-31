В Германии женщина с ножом напала на пассажиров автобуса. В момент атаки в салоне находились не менее 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленница ранила пятерых. Ее задержали прибывшие к месту ЧП полицейские. Правоохранители считают, что атака не связана с терроризмом. 32-летняя подозреваемая предположительно находилась под действием наркотиков.

В Германии в последнее время участились случаи нападений с холодным оружием. На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в городе Золингене. Мужчина напал с ножом на гостей праздника, погибли три человека, были ранены восемь. Это произошло на празднике города во время массовых гуляний.