На Камчатке пропал Ми-8 с 3 членами экипажа и 19 пассажирами

Вертолет Ми-8, где находились 22 человека, пропал с радаров в ходе пятой минуты полета, пишет РИА Новости.
Вертолет Ми-8, где находились 22 человека, пропал с радаров в ходе пятой минуты полета, пишет РИА Новости.
Вертолет осуществлял перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке. Вылет был осуществлен 31 августа в 7.10 по московскому времени. Спустя 5 минут, в 7.15, экипаж не вышел на связь.
Предварительно известно, что на воздушном судне присутствуют 3 члена экипажа, а также 19 пассажиров.