На Камчатке пропал Ми-8 с 3 членами экипажа и 19 пассажирами

Вертолет осуществлял перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке. Вылет был осуществлен 31 августа в 7.10 по московскому времени. Спустя 5 минут, в 7.15, экипаж не вышел на связь.