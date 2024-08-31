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На Камчатке пропал Ми-8 с 3 членами экипажа и 19 пассажирами

31 августа 2024 09:48
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Вертолет Ми-8, где находились 22 человека, пропал с радаров в ходе пятой минуты полета, пишет РИА Новости.

Вертолет осуществлял перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке. Вылет был осуществлен 31 августа в 7.10 по московскому времени. Спустя 5 минут, в 7.15, экипаж не вышел на связь.

Предварительно известно, что на воздушном судне присутствуют 3 члена экипажа, а также 19 пассажиров.

# ЧП

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